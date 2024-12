Adeus jeans mom! Wide legs são as favoritas de 2025 e é assim que você pode usá-las para parecer mais alta

O jeans wide leg veio para substituir o mom jeans e se tornou o favorito de 2024 pelos benefícios que traz para a figura e para qualquer look, pois é confortável, moderno e estiloso.

Estas calças são largas nas pernas e têm um corte reto da cintura até ao fundo e são ligeiramente largas na anca, o que permite alongar a figura e fazer com que pareça mais alta e estilizada.

O melhor deste tipo de calça é que ela favorece todos os tipos de corpo, do mais magro ao mais curvilíneo, por isso é a melhor e nós te ensinamos como usá-la em looks elegantes que fazem você parecer mais alta.

Looks com jeans wide leg para um visual moderno que alonga as pernas e estiliza

Calça jeans wide leg com camisa

Se você quer um look elegante e glamoroso pode combinar jeans wide leg com uma camisa em qualquer tom.

O segredo é usar a camisa enfiada na calça para conseguir o efeito de estilizar e alongar as pernas e complementá-la com salto ou salto agulha para um melhor efeito.

Calça jeans wide leg com body

Outra forma de combinar esse tipo de calça é com um body justo, de manga comprida e decote reto.

Este tipo de body vai deixar você estilizado e fazer com que suas pernas pareçam mais longas com o jeans do que realmente são, e você pode complementá-lo com botinas.

Calça jeans wide leg com top e blazer

Outra forma de combinar esse tipo de jeans é com um top e um blazer, seja curto ou longo, e você terá um look elegante e lisonjeiro.

A melhor forma de usar é com salto ou salto agulha para ajudar ainda mais a exibir as pernas longas e você pode adicionar uma bolsa chique.

Jeans wide leg com top cruzado

Para um look glamouroso e moderno que ajuda você a parecer estilizado e mais alto, você pode usar jeans wide leg com um top com alças cruzadas no abdômen.

O melhor é que o top tenha mangas compridas e largas para que o volume fique concentrado ali e o efeito desejado seja gerado e complementado com salto.