Chega de meia-calça preta! A cor que vai estar na moda promete estilizar as pernas de forma elegante

Existem princípios básicos no mundo da moda que são impossíveis de descartar e que, a cada estação, conseguem confirmar a sua popularidade e poder dentro do nosso guarda-roupa. Uma delas são as clássicas meias pretas que há anos são símbolo de sofisticação e até sensualidade.

São a ideia perfeita se você não quer um look muito revelador e, por algum motivo, conseguem se posicionar entre os favoritos que combinam com quase todos os looks. Porém, como aconteceu com os jeans e até com o tênis, aí. é uma contrapartida para esta peça básica do guarda-roupa.

Chega de meia-calça preta! Há um novo tipo de meia que está se tornando a grande preferida das mulheres, e basta dar uma olhada em um dos looks mais recentes de Aneliz Aguilar, irmã de Ángela Aguilar que já optou por essas meias para levantar o look, ficando , mais uma vez, uma das mulheres icônicas do mundo da moda.

Quem melhor do que o ícone da dinastia Aguilar para nos mostrar como a meia-calça vinho é um sonoro sim para terminar o ano como uma verdadeira fashionista, e a combinação consiste apenas no uso de peças que vimos ao longo de 2024, o que inclui, o uso de colete de alfaiataria, minissaia e botas.

Aneliz Aguilar com meias vinho em tendência Instagram: @aneliz_aguilar (Instagram: @aneliz_aguilar)

Meias cor de vinho estarão na moda nesta temporada

Se o que você procura é dar um toque diferente ao seu look, então comece pela meia-calça, esqueça o enfadonho do preto e opte por outras cores, principalmente o vinho, que também é conhecido como bordô, que é sem dúvida um dos tons que fecham com chave de ouro um dos anos mais sofisticados em termos de moda.

Se você não acredita, temos como exemplo a irmã de Ángela Aguilar e outras mulheres que aos poucos já vêm aderindo a uma das cores que prometem se tornar suas novas favoritas acima dos clássicos pretos, pois esta cor é um verdadeiro símbolo de elegância e ajuda a estilizar as pernas, dando um formato alongado ao corpo.

Como combinar meia-calça vinho?

Não é difícil combinar meia-calça vinho, embora, pela cor, o mais recomendado seja o uso de cores neutras como cinza, preto ou azul marinho. Existem também outros tons que ajudam a realçá-lo como o marrom, mostarda ou terracota.

O look estilo ‘colegial’ ou ‘corpcore’ é perfeito para esse tipo de meia, pois também agrega aquele ar de sofisticação ao estilo luxo silencioso, o que a torna uma das peças que vai causar sensação nas férias de dezembro, como bem, se você está procurando um look fácil de replicar, esta é a opção perfeita.

Meias vinho costumam ser combinadas para looks muito elegantes, então uma boa opção pode ser usar um look blazer ou casaco e combiná-lo com uma saia plissada. Você também pode adicionar suéteres ou até coletes e camisas que vão ajudar a dar um toque diferente. esse look, sem perder essa essência ‘colegial’.