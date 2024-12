Horóscopo dos comprometidos para todos os signos até 8 de dezembro de 2024

Mais uma semana de dezembro de 2024 começa e estas são as energias que tendem a influenciar a vida amorosa dos signos comprometidos. Confira quais são:

ANÚNCIO

Áries

Cuidado com situações em que o ciúme e a manipulação causam estragos no relacionamento. Hora de fazer planos a dois de forma racional e organizada.

Touro

Problemas serão superados. Existe uma obsessão que está afetando sua relação. Hora de focar no presente.

Horóscopo dos solteiros para todos os signos até 8 de dezembro de 2024

Gêmeos

ANÚNCIO

Hora de falar com honestidade sobre os problemas. Identifique o que vale a pena e o que já não deve mais ser forçado.

Câncer

Problemas antigos podem retomar na relação e é preciso ter muita cautela com as palavras. Tente se comunicar com empatia. Jogar culpas não leva a lugar nenhum.

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes na quarta-feira (04)

Leão

Não é boa hora para resolver seus problemas sozinhos e não contar com o apoio de quem ama. Respeite necessidades e os objetivos, mas não tema trabalhar juntos.

Virgem

Aproveite os momentos de tranquilidade e viva os sentimentos de peito aberto. Tenha tempo para viver a relação.

Os signos que recebem mensagens importantes no fim de 2024

Libra

O amor está cada vez em foco. Apenas tenha calma e não nutra discussões. Planos e viagens.

Escorpião

É hora de entrar em assuntos e temas profundos, pois isso ajudará a fortalecer a conexão e intimidade. Surpresas e momentos que reascendem a chama.

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião na quarta-feira (04)

Sagitário

Momentos muito especiais entre casais e um brilho que deixa a relação mais apaixonada. Se distanciando de problemas.

Capricórnio

O passado pode retornar e influenciar assuntos no presente. Pense bem o que vai dizer e fique em silencio se for necessário. Cuidado com alguém que quer atrapalhar a sua relação.

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer na quarta-feira (04)

Aquário

Momento de movimento e passeios que pode trazer mais leveza para a relação. Saindo da rotina. Reconciliações. Cuidado com o ciúme que pode atrapalhar sua vida.

Peixes

Trabalhando juntos para resolver problemas ou chegar a metas juntos. Existe algo que está sendo guardado e esse silencio deve acabar. Se comunicando com cautela.

Os 6 signos que seguem em frente e cortam relações