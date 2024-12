A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes na quarta-feira (04)

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta O Juízo Final

Momento de se renovar em sua vida e fortalecer uma relação muito importante em seu caminho. Casais podem dar um novo passo. Aproveitando oportunidades.

Capricórnio – Carta O Imperador

É hora de realizar um projeto e formalizar algumas decisões sem medo. Pense sempre que mudanças ao redor também podem ser firmadas e o envolvem de alguma forma.

Aquário – Carta O Hierofante

Uma pessoa que sabe usar as palavras entra em sua vida. Apenas tenha bastante consciência sobre como não ficar dividido entre responsabilidades e desenho.

Peixes – Carta A Justiça

É importante ficar atento a uma mensagem que irá chegar, seja no trabalho, vida pessoal u assuntos jurídicos. Tenha prudência e descrição em suas ações para não entrar em conflitos.