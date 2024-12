A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer na quarta-feira (04)

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A Justiça

Por mais que sair da zona de conforto pareça complexo, é o momento de se esforçar para estar onde deve estar. Chegou uma etapa importante de cumprir promessas e assumir as obrigações da vida.

Touro – Carta A Morte

Uma finalização acontece em sua vida, mas diferente do que parecer em um primeiro momento, será algo que trará a calma necessária para tomar melhores decisões.

Gêmeos – Carta A Imperatriz

Cuidado com o exagero diante de problemas ou com os confrontos que pode arrumar a partir de agora. É importante ter consciência e não ser o maior causador de conflitos, pois isso trará alardes e confusões que você pode não estar preparado para lidar.

Câncer – Carta A Força

É preciso ter muita cautela com os caprichos e as tentações que podem entrar em seu caminho agora. Ceder a certos desejos repentinos pode colocar planos e metas em risco.