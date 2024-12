A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião na quarta-feira (04)

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Sacerdotisa

É preciso entender aquilo que finaliza e se derruba diante dos olhos: absorva as mensagens e não se assuste. É hora de voltar a construir sabiamente o seu caminho.

Virgem – Carta O Papa

Compreenda os movimentos da sua vida e não tenha medo de realizar mais alguns ajustes para conseguir o que quer, porque os esforços serão recompensados de forma muito bonita.

Libra – Carta O Mago

Chegam em sua vida influências que podem ser de grande apoio e ajuda diante de problemas. Ouça alguns conselhos e esteja atento a aqueles que possuem facilidade de se comunicar. Apenas afirme sempre bem seus valores.

Escorpião – Carta O Mundo

É preciso buscar a felicidade em suas relações com consciência da importância da união. Os encontros e conexões que acontecem agora prometem ser duradouros.