Quais são os melhores perfumes Carolina Herrera para homem? A IA escolheu esses três

Carolina Herrera lançou vários perfumes masculinos extremamente requintados ao longo das décadas no mercado, mas com tanta variedade pode ser difícil saber qual escolher.

Os especialistas podem sugerir fragrâncias masculinas a um namorado dependendo de vários aspectos: seu estilo de vida, seus gostos pessoais, sua personalidade ou a imagem que deseja projetar para os outros.

Porém, caso você não consiga entrar em contato com um especialista, a inteligência artificial (IA) pode orientar na compra de um novo perfume masculino Carolina Herrera.

Os 3 perfumes masculinos Carolina Herrera mais requintados, segundo a AI

A seguir apresentamos três dos perfumes da marca do estilista venezuelano que foram mais bem recebidos pelos homens pelo seu aroma, segundo a IA, em pesquisa do site Terra.

212 Men

Um dos perfumes masculinos mais icônicos de Carolina Herrera é 212 Men. Lançada em 1999, a fragrância da família amadeirada-floral almiscarada foi criada por três perfumistas.

Suas notas de saída são notas verdes, toranja, especiarias, bergamota, lavanda e petitgrain. Seu coração é gengibre, violeta, gardênia e sálvia e sua base é almíscar, sândalo, incenso, vetiver, madeira guaiaco e ládano.

CH Men

Outro perfume masculino Carolina Herrera que é sensacional, segundo a inteligência artificial, é o CH Men. Lançada em 2009, esta fragrância requintada pertence à família olfativa oriental picante.

Suas notas de saída são grama, bergamota e toranja; Seu coração possui notas amadeiradas, noz-moscada, violeta, açafrão e jasmim e a base é açúcar, couro, baunilha, camurça, âmbar, madeira de caxemira, sândalo, musgo de carvalho e vetiver.

Bad Boy

O terceiro melhor perfume masculino de Carolina Herrera, segundo a AI, é Bad Boy. Lançada em 2009, a fragrância criada por Quentin Bisch e Louise Turner pertence à família oriental picante.

As notas de saída desta composição são pimenta branca, bergamota e pimenta rosa; Seu coração é feito de cedro e sálvia; Enquanto isso, as notas de base do perfume são fava tonka e cacau.