4 perfumes femininos VICIANTES com aroma de coco que não podem faltar na sua penteadeira

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você deseja uma fragrância com aroma tropical, que a acompanhe em cada um dos seus compromissos, não pode deixar de experimentar os perfumes femininos com aroma de coco.

São opções viciantes, que exalam um aroma doce e sensual que fará de você o centro das atenções onde quer que vá. Sendo assim, que tal conhecer agora os que não podem faltar na sua penteadeira? Confira 4 a seguir, retirados do portal Nueva Mujer [texto em espanhol]:

La Vie Est Belle Soleil Cristal, de Lancôme

Os especialistas colocam este perfume no pódio das fragrâncias com aroma de coco por sua doçura e mistura com flores brancas que lhe darão uma dose de energia ao usá-lo. Ideal para o verão e as férias, também se destaca por ter tangerina e um rastro de baunilha entre seus componentes.

Paula’s Ibiza, de Loewe

Não podemos deixar de lado esta aposta de Loewe que combina coco com notas florais e um pouco de âmbar, tornando-se uma opção exótica e agradável. Sua extravagância torna-o perfeito para o verão naqueles dias de sol, onde queremos cheirar bem e estar impecáveis.

Dolce Garden, de Dolce & Gabbana

E se o coco precisava de companheiros perfeitos, estes tinham que ser o frangipani, o néroli, as amêndoas quentes e uma nota cítrica fresca, que resultam em um aroma de verão e muito lisonjeiro para mulheres de todas as idades.

Soleil Blanc, de Tom Ford

Esta fragrância é muito duradoura e deixa um rastro por onde você passar. Destaca-se por possuir notas de coco, benjoim, âmbar, bergamota, tuberosa além de fava tonka. É realmente pensada para mulheres sofisticadas e elegantes.