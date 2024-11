Para elas: 5 perfumes femininos FRESCOS e CATIVANTES com cheiro de talco perfeitos para usar na primavera

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você é fã de aromas delicados, os perfumes com cheiro de talco não podem faltar na sua penteadeira. O motivo? Elas são capazes de lhe conferir uma fragrância muito fresca e cativante com o qual sempre parecerá que você acabou de sair do banho.

Por isso, que tal conhecer agora mesmo alguns perfumes com cheiro de talco, ideias para mulheres de 40 a 60 anos usarem na primavera? Confira 5 a seguir, extraídos do portal Nueva Mujer [texto em espanhol]:

Infusion D’Iris, de Prada

Este perfume é um dos clássicos por excelência, pois se destaca a quilômetros de distância pela combinação de jasmim, rosa búlgara, flor de laranjeira, baunilha e talco. É ideal para a primavera e também vai fazer você se sentir muito feminina e sedutora.

Flower, de Kenzo

É doce, divertido e atemporal. Com seu aroma limpo e refrescante, é melhor para o dia, principalmente pela combinação de petitgrain, tangerina, pêssego branco, lírio e baunilha.

Narciso Poudrée, de Narciso Rodríguez

Esta fragrância irá cativá-la na primeira vez que usá-la devido ao seu aroma inebriante que também se mistura com o floral amadeirado. É delicado, irresistível e possui muito almíscar, sendo perfeito para aqueles dias especiais onde você quer se destacar com sua sofisticação.

Baby Tous, de Tous

Embora à primeira vista pareça uma colônia infantil, este perfume de Tous se destaca pela presença de almíscar, mas também floral e cítrico graças às notas de pêra, rosa, flor de laranjeira e petitgrain.

Love Chloé, de Chloé

Por fim, se você deseja deixar sua marca no seu aroma, este é bastante particular pela sua fusão de talco, arroz e almíscar. Tem cheiro de flor de laranjeira, pimenta rosa, íris e lilases.