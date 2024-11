Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 35 e 10

Momento de lidar com conflitos que podem ser prevenidos com boas decisões e união: não entre em complicações por agir com impulsividade.

Touro – Cartas 13 e 29

Solte aquilo que já não serve mais e que o fez se sentir traído, pois a vitória virá com o desapego e seu brilho voltará.

Gêmeos – Cartas 32 e 2

Notícias chegam e podem trazer mudanças na sua casa ou sentimentos. Quem merece será presenteado com uma boa nova.

Câncer – Cartas 20 e 3

Você está se colocando em risco e em energia que não vale a pena por não conseguir deixar que o passado vá embora da sua e deixe espaço para o novo.