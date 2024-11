Os 3 signos mais afetados pela entrada do Sol em Sagitário 2024

Em 21 de novembro de 2024, o Sol entra em Sagitário e marca uma etapa de reflexões sobre sonhos e objetivos que pode ser muito intensa.

Confira quais são os signos mais afetados por esta energia:

Gêmeos

Momento de ter uma maior conexão com assuntos envolvendo o comprometimento e encerramentos em sua vida. É importante pensar em suas conexões com muita reflexão e definir as intenções que o levarão a construir o futuro que realmente deseja. É hora de tomar coragem para seguir em frente sem remoer certos problemas que precisam ser superados.

Virgem

A reflexão sobre a vida pessoal e familiar pode ficar em alta; a honestidade ganha também um grande espaço e é hora de manter a tranquilidade para não pagar preços tão altos. Encontre o equilíbrio e organize sua vida com proposito para não se sobrecarregar com problemas que não valem a pena agora.

Peixes

O passado tende a se tornar presente de novo e isso pode determinar finalizações ou até segundas chances. Entenda esse ciclo com calma e não tema fazer coisas por você mesmo, pensando especialmente nos objetivos, principalmente na vida pessoal e trabalho. Priorize-se.