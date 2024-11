Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião 24 de novembro de 2024

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira a seguir:

Leão – Cartas 8 e 29

Algumas surpresas ou ideias nascem. Saiba aproveitar as oportunidades, pois a vitória estará em seu caminho. Não poupe esforços para vencer!

Virgem – Cartas 5 e 14

A sorte virá em forma de um grande amor ou grande aliança que marcará a abundância em sua vida crescendo cada vez mais e dando frutos importantes.

Libra – Cartas 1 e 3

Aprenda com os erros do passado e não repita as mesmas falhas, principalmente no amor. Seu caminho agora é de sabedoria e de conquistar melhores dinâmicas.

Escorpião – Cartas 2 e 18

Notícias, talvez inesperadas, chegam. Esteja preparado e previna sua mente para não cair em ansiedade ou desequilíbrio. É momento de não se abater e sofrer com prudência, pois assim pode sair do desespero e agir para se recuperar.