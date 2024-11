Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 24 de novembro de 2024

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 26 e 20

Hora de colocar os pés no chão e ficar mais atento aos perigos no caminho, porque algumas bandeiras vermelhas podem ser levantadas. As dificuldades são mais fáceis de serem ultrapassadas com a intuição é ouvida e você está prevenido.

Touro – Cartas 2 e 33

Separações acontecem ou chegam aos seus ouvidos. Evite ser impulsivo e dê tempo para que as coisas se ajeitem, evitando falar o que não deve, tomar partido ou se envolver em fofocas; o único que sairá prejudicado é você.

Gêmeos - Cartas 10 e 8

Hora de se prevenir e não arriscar tanto assim para não entrar em embaraços e dificuldades pelos próprios passos ou decisões. Cuidado com surpresas que não são tão boas e não se sujeite a impulsividade, pois ela não ajudará agora, especialmente quando se trata de finanças.

Câncer – Cartas 15 e 17

Viagens e mudanças podem ajudar a colocar as ideias no lugar. Mantenha a mente e as responsabilidades em equilíbrio, sabendo que o movimento chega para ajudar em sua evolução.