Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes 24 de novembro de 2024

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira a seguir:

Sagitário – Cartas 1 e 4

Sua virtude e sabedoria é o que vai atrair o melhor para a sua vida. Mude a atitude para melhorar e acredite em seu poder de materializar o que quer. Vai atrás da própria sorte!

Capricórnio – Cartas 20 e 24

Cuidado com a proximidade de alguém, especialmente de energia masculina, que pode trazer problemas para a sua vida. Fique em alerta para enxergar os sinais, inclusive quando se trata de romance.

Aquário – Cartas 19 e 25

Tem coisa que se torna vício e tem gente que não sabe nunca quando parar, deixando-se ser controlado pela dependência que pode destruir. Tenha consciência daquilo que destrói e de como a teimosia ou falta de consciência dos outros podem afetar sua vida e o seu lar. Chegou a hora de fazer escolhas melhores.

Peixes – Cartas 7 e 8

Cuidado com muito choro pero leite derramado ou contato com o passado, pois isso trará mais tristeza e conflitos que podem prejudicar seu presente. Nem toda surpresa é positiva e é importante controlar as emoções para entender isso.