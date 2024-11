Os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Sagitário nesta sexta (21)

Em 21 de novembro, começa a etapa do Sol em Sagitário de 2024, uma fase na qual alguns signos recebem um brilho e energia extra para alcançar novos níveis de crescimento.

Confira quais são:

Áries

A vida pode ficar movimentada e as aventuras surgem. É preciso viver as novas experiencias com calma e fazer boas escolhas. Tente ver o lado bom das coisas e realize planos mais sólidos para poder manter a rota dos seus objetivos sem se perder.

Leão

Momento de viver os prazeres da vida e de se conectar no amor. É preciso agir com responsabilidade e não se expor ao que não vale a pena. É começo de uma trajetória importante em que perspectivas se abrem e mostram novos caminhos.

Sagitário

Iniciativas e novas intenções o colocando em um caminho de independência. Mantenha a segurança em alta e busque melhorar as conexões que são importantes em sua vida. Esta será uma etapa de muita descoberta sobre si e crescimento, então aproveite.