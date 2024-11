Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 1 e 26

É um momento de permanecer firme e de cabeça erguida em seu caminho, pois sua sabedoria e virtudes devem continuar fortes para que o que é bom seja cada vez mais atraído.

Capricórnio – Cartas 6 e 30

Aproveite a boa sorte e as boas notícias que florescem em sua vida. Mantenha a mentalidade no presente e o foco para construir cada vez mais sua vida com sabedoria.

Aquário – Cartas 7 e 23

Uma fase de tristeza e dificuldades começa a ser superada com a busca pelo equilíbrio emocional. Lute dando um passo de cada vez.

Peixes – Cartas 7 e 23

Mudanças importantes chegam em seu caminho e é hora de compreender que a respostas que busca não estarão na zona de conforto. Arrisque-se.