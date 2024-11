As 5 mulheres do zodíaco que mais tomam a iniciativa no amor: são as mais diretas

Os detalhes, os olhares, os sorrisos, o toque das mãos, cada elemento conta na hora de tomar a iniciativa de conquistar, por isso as mulheres destes 5 signos são muito diretas e aqui explicamos as suas características.

Áries

21 de março a 19 de abril

As mulheres de Áries são um dos signos do zodíaco que se apaixonam mais rapidamente. Ela vive a uma milha por hora, então não é do tipo que desperdiça oportunidades. São diretas, demonstram interesse com expressões óbvias e exageradas. São impacientes, e se receberem uma resposta negativa procurarão alguém que se interesse por elas.

São também intensas e apaixonadas, sempre prontas para viver momentos de aventura com o parceiro. Forte e temperamental, algo que se reflete claramente no nível emocional.

Leão

21 de julho a 21 de agosto

A mulher deste signo não é nada sutil, pelo contrário, é ousada, carinhosa, alegre e entusiasmada. Ele adora ser o centro das atenções e ter os olhos postos nela, principalmente da pessoa de quem gosta. Seu jeito de flertar é direto e faz você se sentir especial.

Ela é romântica, um tanto caprichosa, infiel e prisioneira da beleza. Além disso, não lhe falta sinceridade, pelo menos enquanto durar o amor. Ele adora relações sexuais, por isso é muito provável que tenha vários parceiros diferentes durante sua vida.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Uma das principais habilidades das geminianas é a comunicação. Quando se trata de amor, toma a iniciativa e usa qualquer ferramenta à sua disposição para que seu crush saiba que ela está interessada. Elas são espertas em flertar e não se importam em usar uma mensagem de texto para revelar seus sentimentos.

Elas dão muita importância à compreensão e à capacidade de ter uma boa conversa com essa pessoa. Claro, elas precisam de espaço, mas são tremendamente fiéis.

Touro

20 de abril e 20 de maio

A mulher Taurina é sensual e romântica e tem uma forma muito peculiar, mas direta, de se lançar no amor. Recheia de presentes e atenção a pessoa que gosta. Ela também é muito sensorial, então usa qualquer desculpa para tocar seu amante.

Elas são muito empáticas e, embora tenham dificuldade de se abrir, na verdade são muito afetuosas. Quando se apaixonam, dão tudo e se entregam sem limites, deixando até mesmo os próprios interesses para trás.

Peixes

19 de fevereiro a 20 de março

Embora tenham vergonha de flertar, elas têm maneiras doces de tomar a iniciativa. Concentram sua atenção na pessoa de quem gostam e perguntam sobre seus interesses, sentimentos e sonhos. Este signo é muito sensível, por isso não é tão expressivo como os outros, mas confessa o seu amor e convida o seu amante para sair.

São pessoas fiéis e adaptáveis, que buscam incansavelmente uma união com a mente e o espírito do parceiro, mais do que uma união puramente sexual. ElAs precisam sonhar junto com sua cara-metade e sentir para dar amor puro e um sexo muito especial.