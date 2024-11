Os signos que recebem uma energia intensa da Lua Cheia em Touro de sexta-feira (15)

A terceira sexta-feira de novembro de 2024 conta com uma poderosa Lua Cheia em Touro que entregará energias intensas para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Touro

A Lua Cheia em seu signo chega com uma energia intensa e que motiva resoluções importantes sobre o amor e sentimentos. É mais fácil se expressar e com sinceridade, pois os diálogos o motivam. Entenda como se conectar com essa tendência de forma equilibrada.

Sagitário

A vitalidade será maior em sua vida, principalmente para realizar as coisas que mais importam. Além de focar nos objetivos profissionais ou projetos, você ainda conseguirá ter um olhar especial para as relações. Reserve um tempo para cuidar de si e aproveitar essa energia na pessoa mais importante: você mesmo.

Capricórnio

A Lua Cheia em Touro o colocará em um momento de romance e maior energia para realizar as coisas. Aproveite esse momento para viver, mas também para deixar sua criatividade fazer a diferença em seus objetivos.