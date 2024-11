Amor: Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro e Gêmeos

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os a vida amorosa dos signos do zodíaco.

Confira quais são:

Áries – Carta 7 e 36

Os caminhos se abrem somente quando a sua tristeza e melancolia perderem espaço. Não permita que mais ninguém entre em sua vida para trazer complicações; cuide de si e pese mais as coisas.

Touro – Carta 21 e 29

Hora de focar nas vitórias que tem agora em sua vida, principalmente no amor, e deixar em paz o passado, pois ele é o único que pode atrapalhar seus planos. Uma união será oficializada.

Gêmeos – Carta 33 e 17

Compreenda as lições do passado e do afastamento de pessoas, principalmente na vida amorosa. Pare de se lamentar, tenha firmeza e busque o equilíbrio emocional para sair da zona de conforto e evoluir como sonha.