Amor: Padilha mandou avisar os signos de Libra, Escorpiao e Sagitário

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os a vida amorosa dos signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Libra – Cartas 3 e 27

O olhar constante para a falta ou o amor que foi embora é o que o impede de acessar sua sorte. Coisas boas estão em seu caminho, mas é preciso se abrir para as pessoas certas e não se conectar mais com gente traiçoeira.

Escorpião – Cartas 10 e 28

É nos momentos difíceis que as pessoas descobrem aqueles que são verdadeiros e leais. Abra bem seus olhos, pois os problemas serão superados e quem esteve durante e dificuldade será merecedor do seu verdadeiro carinho, não o contrário.

Sagitário – Cartas 18 e 11

Caminhos distantes ainda presentes na sua energia para trazer os ensinamentos que são necessários no amor. É hora de lidar com isso com sabedoria e não se deixar atrapalhar por gente ruim que não merece.