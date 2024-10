Horóscopo de Halloween para os 12 signos do zodíaco

O Halloween começou como um festival pagão conhecido como Samhain, celebrado pelos celtas há aproximadamente 2.000 anos no Reino Unido, Irlanda e noroeste de França. Na época, esse povo acendia grande fogueiras e usavam máscaras para não serem reconhecidos pelas almas que acreditavam que estavam vagando entre os vivos.

Atualmente, celebrado em muitos lugares do mundo em 31 de outubro e também conhecido como “Dia das Bruxas”, essa data é marcada por crianças que se fantasiam e saem à procura de doces pelas casas.

Confira o horóscopo de Halloween de 2024:

Áries

Abrindo novos caminhos e retomando a segurança. Apenas tenha cautela em assuntos de trabalho ou contra adversários.

Touro

Algumas complicações podem acontecer e é importante trabalhar o entendimento; evite permanecer em conflitos. Lembrança de pessoas do passado.

Gêmeos

Hora de ter uma maior atenção ao expressar o que sente. Permita que seu coração fique renovado com as notícias boas que chegam e não se puna mais pelos erros do passado.

Câncer

O que foi bem planejado dá ótimos resultados, mas é um momento de ter cuidado para não gastar em excesso. Pequenas discussões podem acontecer.

Leão

Um maior conforto ao superar obstáculos e poder se tranquilizar. Planeje com cuidado para não precisar remediar erros depois.

Virgem

Desejos que podem se manifestar ou são realizados. Apenas tenha cautela com precipitações e acidentes.

Libra

Notícias boas e oportunidades; vá atrás daquilo que precisa e quer, pois a sorte está a seu favor. Atenção extra apenas com parcerias.

Escorpião

Será preciso manter o equilíbrio e ser mais cuidadoso com atitudes e impulsos. Mantenha a atenção para não cometer erros e não deixar dramas do passado tomarem conta da sua vida novamente. Novos romances.

Sagitário

Colhendo os resultados positivos das suas ações e reencontrando pessoas ou questões do passado para resolvê-las de uma vez por todas.

Capricórnio

Hora de se divertir e desfrutar as estabilidades da sua vida no amor, amizade, família e finanças. Apenas reserve tempo para estar com quem vale a pena.

Aquário

Momento de manter a calma, pois as coisas podem ficar agitadas; tenha atenção extra nos investimentos e nas decisões, é melhor não se precipitar.

Peixes

Resultados positivos podem ser colhidos na vida pessoal e financeira. Saiba escolher onde investirá sua energia e evita ao máximo disputas que não valem a pena.