O Halloween vem aí! Conheça três simpatias para atrair boas energias na data, segundo consultora esotérica

Na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, é comemorado o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas. Muito popular em países como Estados Unidos, Irlanda e Canadá, por exemplo, a data tem se popularizado também no Brasil nas últimas décadas.

Hoje, a celebração é conhecida por suas festas, decoração temática e, principalmente, o famoso “doces ou travessuras”, onde crianças se fantasiam e vão de porta em porta pedindo guloseimas.

E, de acordo com Nina D´Oyá Igbalé, consultora esotérica da Astrocentro, considerada a maior comunidade online de esoterismo do Brasil, “além da parte festiva, que atrai até mesmo as pessoas menos supersticiosas, esta data também é um ótimo momento para realizar simpatias e rituais poderosos, que podem ser relacionados à proteção, amor e prosperidade”, declara.

Sendo assim, que tal conferir agora mesmo as melhores simpatias para atrair boas energias no Halloween? Confira a seguir:

Velas de proteção

Uma das práticas mais simples e populares para afastar energias negativas no Halloween é acender velas de cores específicas. “As velas pretas são conhecidas por absorver energias negativas, enquanto as laranjas atraem abundância e renovação”, revela Nina.

Para realizar este ritual, primeiro escolha um lugar calmo. Em seguida, acenda as velas e concentre-se no que deseja purificar. Enquanto a chama queima, visualize toda sua negatividade sendo afastada da sua vida.

Ervas e cristais

Outra simpatia que pode ser feita no Halloween envolve o uso de ervas e cristais, conhecidos por suas propriedades protetoras e purificadoras. Tradicionalmente, ervas como o alecrim e a arruda são consideradas poderosas aliadas contra energias negativas.

“O alecrim é utilizado para limpar ambientes e trazer clareza mental, enquanto a arruda é famosa por afastar o ‘mau-olhado’ e proteger contra vibrações indesejadas”, diz Nina.

A combinação dessas ervas em um pequeno saquinho, colocado sob o travesseiro na noite de Halloween, cria um campo de proteção durante o sono, ajudando a purificar a mente e o espírito.

Honrar os antepassados

Além dessas, uma das simpatias mais fortes para se ver livre das energias negativas é fazer uma oferenda para seus antepassados, criando assim, uma conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos.

“Para muitos, essa noite é considerada o momento em que o véu que separa ambos os mundos está mais fino. Por isso, é um bom momento para fazer oferendas com pedidos de proteção a seus entes queridos”, explica a consultora.

Você pode deixar uma fruta, como maçã, nozes, ou um copo de vinho em algum lugar especial da casa e fazer uma pequena oração para seus parentes que já partiram, pedindo para que eles afastem toda energia pesada para longe de você.