Vai se casar? Esses são os MELHORES perfumes florais para noivas se o casamento for durante o dia

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente e confiante.

E, se você vai se casar ainda este ano, e a cerimônia será durante o dia, nada melhor do que optar por perfumes florais que são capazes de fazê-la se sentir (ainda mais ) confiante e linda no dia mais importante de sua vida.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo as melhores opções de perfumes florais para noivas? Confira 5 a seguir, de acordo com o portal Nueva Mujer [texto em espanhol]:

1. Agua Fresca de Rosas, de Adolfo Dominguez

Desde 1995, este perfume pensado para o luxo cativa os corações com inspiração no aroma envolvente da rosa búlgara. É uma fragrância muito fresca, elegante e atemporal que se adapta bem a todas as idades.

2. Infusion Iris, de Prada

Por outro lado, também temos essa linda criação da Prada que cheira a notas florais e amadeiradas, como se você tivesse acabado de sair do banho o dia todo. É leve, macia e perfeita para uso diário desde a sua estreia em 2007.

3. CH L’Eau, de Carolina Herrera

Entre os perfumes florais para noivas se o casamento for diurno temos esta fragrância Carolina Herrera que também pertence à família frutada, tornando-se uma marca registrada daquelas mulheres jovens e modernas. Possui notas de saída de flor de limão, laranja, frésia, laranja amarga e bergamota.

4. Love Chloé, de Chloé

Você também não pode deixar de experimentar esta famosa alternativa da marca Chloé, que possui um autêntico aroma de fusão de talco, arroz e almíscar. Tem cheiro de flor de laranjeira, pimenta rosa, íris e lilases.

5. Cheap and Chic, de Moschino

Por fim, este perfume se destaca com notas principais de yuzu, pau-rosa brasileiro, bergamota, petitgrain, rosa, peônia, tangerina, nenúfar, peônia, violeta e jasmim. Possui ainda notas de base com fragrâncias de almíscar, baunilha, âmbar cinzento e cedro.