Fortaleça seu sistema imunológico de forma natural e deliciosa com este suco de morango, laranja e goiaba

O morango é uma das frutas mais amadas que existem. Versátil, ele aparece como ingrediente principal em diversas receitas, como bolos, tortas, mousses e sucos, e o resultado nunca decepciona.

ANÚNCIO

Entretanto, o que muita gente provavelmente não sabe é que, um suco de morango, quando preparado com os componentes corretos, pode se transformar em uma ótima solução para fortalecer o sistema imunológico.

Leia também:

https://www.metroworldnews.com.br/estilo-vida/2024/10/12/este-delicioso-suco-de-abacaxi-e-salsa-vai-ajudar-voce-a-perder-peso-e-cuidar-da-saude/

https://www.metroworldnews.com.br/estilo-vida/2024/10/13/combata-os-sintomas-desagradaveis-da-ressaca-com-este-suco-de-laranja-e-banana/

Sendo assim, se você deseja que suas defesas estejam em boas condições todos os dias, abaixo mostramos como fazer um delicioso suco natural de morango com laranja e goiaba que pode ajudar.

Segundo o portal Mejor Con Salud – onde a receita foi extraída – essas frutas possuem grande quantidade de vitamina C, o que foi comprovado por diversos estudos, e por isso aumentam as defesas do organismo. Confira a receita completa:

ANÚNCIO

Ingredientes

- ½ xícara de morangos

- 2 laranjas

- 1 goiaba

Modo de preparo

Primeiro, lave e pique os morangos e a goiaba. Em seguida, esprema as laranjas. Coloque tudo no liquidificador e misture bem. Beba um copo por dia com o estômago vazio, pela manhã.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.