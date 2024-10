Este delicioso suco de abacaxi e salsa vai ajudar você a perder peso e cuidar da saúde

O abacaxi é uma das frutas mais queridinhas do mundo. Com um sabor ácido e muitas vezes adocicado, ele é versátil e pode ser utilizado no preparo de diferentes receitas, como bolos, tortas, smoothies e sucos, por exemplo.

No entanto, o que diversas pessoas provavelmente não sabem é que, um suco de abacaxi, quando feito com os ingredientes certos, pode se transformar em uma excelente solução natural para emagrecer e cuidar da saúde.

Por isso, se você deseja perder peso, ficar em forma e cuidar da saúde, abaixo mostramos como fazer um suco natural de abacaxi e salsa, que é delicioso pela combinação de sabor doce e ácido e também perfeito para beber pela manhã.

Mas lembre-se de que é muito importante também manter outros hábitos saudáveis junto ao consumo desta bebida para melhores resultados, todos eles recomendados por um profissional adequado. Agora, confira a receita, extraída do portal Soy Carmín:

Ingredientes

- 1 rodela de abacaxi

- 1 cacho pequeno de salsa

- 1 xícara de água

- 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Primeiro, lave e desinfete a salsa. Em seguida, corte a rodela de abacaxi em pedaços pequenos. Coloque os dois ingredientes no liquidificador e bata até que estejam bem misturados e sem grumos.

Nota: O abacaxi já tem uma doçura, mas às vezes é muito ácido, então você pode adicionar mel a seu gosto para deixar seu suco mais doce se necessário.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.