O xamã mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para outubro de 2024

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Áries – Carta O Espírito da Serpente

Essa energia faz um chamado para que você deixe no passado aquilo que o feriu, por mais forte e marcante que isso tenha sido sentido até agora. Em outubro de 2024, chegou a hora de usar o perdão com você, para poder seguir em frente mais leve; se os outros estão curados ou não, será um trabalho deles do qual você não pode mais se responsabilizar. Se ame primeiro!

Touro – Carta O Espírito do Canário

Chegou a hora de se expressar e viver de uma forma mais autêntica, pois você pode estar escondendo quem realmente é e o que deseja. Aceite que é impossível agradar a todos e ter sempre respostas positivas das pessoas, pois em outubro de 2024 seu desafio é deixar de buscar a aceitação e abraçar sua singularidade sem medo, pois seguir em bom caminho para o futuro depende disso.

Gêmeos – Carta O Espírito do Rato

Volte a olhar tudo com atenção, por menor que pareça, pois você pode estar equivocado ao medir a dimensão ou importância de certas coisas. Em outubro de 2024, será necessário se conectar mais com a intuição para encontrar a verdade que pode estar oculta. O grande poder está nos detalhes a partir de agora.

Câncer – Carta O Espírito do Urso

Outubro de 2024 será uma etapa para encontrar o respiro e o descanso, deixando de chegar no limite e aprendendo a descansar para só depois avançar. Isso será fundamental para que sua energia não se esgote mais e trabalhar uma impaciência ou ansiedade que pode estar prejudicando-o muito, mas silenciosamente. As melhores estratégias são as elaboradas em meditação e calma.