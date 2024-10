Os signos que recebem a maior energia do Eclipse Solar em Libra com Lilith

O segundo dia de outubro de 2024 terá nos céus um Eclipse Solar em Libra com Lilith que pode destacar necessidades, ambições e sombras. Para quatro signos do zodíaco, as energias serão sentidas de forma mais intensa e é necessário preparo.

Confira quais são:

Áries

Novas perspectivas rondam a partir de agora seus relacionamentos e acordos. É momento de refletir sobre as relações e a vida amorosa, pois pode acontecer mudanças alinhadas com coisas importantes que foram negligenciadas. O equilíbrio trará o crescimento harmônico e verdadeiro da autoconfiança, parcerias e motivações.

Libra

O foco agora será em seu crescimento e autodescoberta, pois existe um despertar importante da vontade de encarar o mundo com autenticidade e identidade. A energia o coloca em uma posição de maior segurança para enfrentar desafios com confiança; novos começos e mudanças podem trazer muita reinvenção para que os objetivos pessoais sejam finalmente alcançados.

Câncer

Será um momento de compreender todas as nuances de relações familiares, do lar e conexões mais próximas. A energia é de avaliação e descoberta, o que trará verdades que nem sempre são fáceis de digerir, mas que motivam uma cura verdadeira e necessária para reestabelecer a harmonia. Mudanças e sentimentos intensos o guiam a partir de agora.

Capricórnio

É um momento ambicioso no qual você consegue se alinhar com a autoconfiança e explorar mesmo as ideias ou objetivos mais arriscados. Deixe-se inspirar para progredir naquilo que realmente importa e na construção do legado que sonha. Lembre-se que o mundo ficará de olho em você e aquilo que faz, não tema se destacar.