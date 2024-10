O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta 5 de espadas

As dificuldades podem acontecer e rivais o enfrentam para ter algo no seu lugar. Não dê chances para que isso aconteça.

Touro – Carta 10 de ouros

Boas notícias principalmente para interesses que envolvem dinheiro ou trabalho. Caminhos importantes e positivos que o surpreendem. Hora de se esforçar para alcançar objetivos. Chegada de um pretendente atrativo. Pessoa do signo de Touro, Virgem ou Capricórnio.

Gêmeos – Carta 2 de Copas

O passado pode voltar na vida amorosa ou uma relação é retomada. As chances no amor melhoram e nas amizades também. Aproveite esse momento com reflexão e harmonia.

Câncer – Carta 9 de Paus

Momento de certo atraso ou de ver as coisas se desenvolvendo de forma muito lenta. No trabalho, lide com as dificuldades sem se sobrecarregar. Amores podem ficar distantes por alguma razão.