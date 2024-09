Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 36 e 34

O caminho se abre para alcançar as melhoras coisas, principalmente quando se trata de amor e felicidade. Uma relação será firmada em sua vida.

Capricórnio – Cartas 8 e 18

Surpresas importantes podem chegar em sua vida, assim como notícias esperadas de caminhos distantes. Fique atento a algumas respostas que tendem a chegar, pois elas movimentarão a sua vida.

Aquário – Cartas 16 e 6

É momento de ter as boas notícias e a sorte ao lado, por isso aproveite as ocasiões de felicidade e tente sempre cultivar ainda mais as coisas boas para que elas tripliquem.

Peixes – Cartas 5 e 10

A felicidade não é coisa que se compra. Entenda que para ultrapassar algumas dificuldades você precisa olhar para algo além do dinheiro e não abaixar a cabeça.