Estes são os três signos do zodíaco mais afetados pela superlua desta semana

A lua cheia em Aquário atingiu seu auge nesta segunda (19), prevendo coisas inesperadas para todos os signos do zodíaco.

Conhecida como Lua de Esturjão, este evento lunar ocorre na constelação de Aquário, signo regido por Urano, o planeta das revoluções e das mudanças bruscas.

Como detalhado pelo site La Opinión, neste momento também estamos no Mercúrio retrógrado, com efeitos para os próximos dias. Confira:

Touro

Para Touro, a lua cheia em agosto de 2024 terá como foco a carreira e a reputação. Este signo, conhecido pela sua estabilidade e persistência, poderá enfrentar uma encruzilhada na sua vida profissional.

Se você é taurino, as revelações que surgirem nesse período poderão levá-lo a questionar sua trajetória atual ou reafirmar seu compromisso com um caminho que você se sinta alinhado com seu verdadeiro propósito.

É um momento crucial para refletir sobre suas motivações.

Leão

Leão, um signo que prospera sob os holofotes, descobrirá que esta lua cheia ilumina a dinâmica dos seus relacionamentos mais próximos.

Esta fase lunar pode trazer à tona verdades que você ignorou ou conflitos que estavam latentes.

A lua cheia desafia você a avaliar o equilíbrio em seus relacionamentos. Você está recebendo o mesmo nível de comprometimento e apoio que dá?

Caso contrário, é hora de reformular suas expectativas e possivelmente ter conversas difíceis que podem levar a uma maior compreensão e conexão.

Escorpião

Um signo profundamente introspectivo e emocionalmente intenso, Escorpião pode enfrentar revelações relacionadas ao seu passado ou à dinâmica familiar que foram reprimidas ou ignoradas.

Este é um período em que podem surgir conflitos relacionados à família de origem ou traumas de infância não resolvidos.

A lua cheia oferece uma oportunidade única de curar velhas feridas e avançar em direção a uma maior compreensão e paz interior.

O perdão, tanto para com os outros como para consigo mesmo, é um tema central durante este período.

Aquário

Este signo, conhecido pela sua independência e foco no coletivo, pode sentir uma profunda necessidade de renovação pessoal durante esta fase lunar.

A lua cheia convida você a deixar para trás versões antigas de você mesmo que não lhe servem mais.

Você pode se sentir dominado por emoções que normalmente prefere racionalizar ou ignorar, mas este é um processo necessário para o seu crescimento.

Permita-se sentir, processar e, finalmente, liberar o que não é mais relevante para a sua evolução pessoal.

Com informações do site La Opinión