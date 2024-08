Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 22 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Concentre-se no que você faz, haverá tempo para você se divertir. Esta semana trará mudanças de emprego, agosto será um mês de crescimento profissional, então não tenha medo de buscar novas oportunidades.

Evite ter dois relacionamentos ao mesmo tempo e seja mais fiel. Embora o seu signo seja dominado pela paixão, tente ser mais controlado. Feche os círculos e comece novamente com pessoas dos signos de Libra ou Sagitário. Exercite-se para se manter saudável. Não se acomode, dê mais valor ao que você faz.

Virgem

As estrelas estão a seu favor para fazer o que precisa, investir em um negócio por exemplo, mas fique longe de más companhias, pois as energias negativas podem afetá-lo, por isso cerque-se de pessoas positivas.

Esta semana marca uma renovação total na sua vida pessoal, você sentirá vontade de estar na sua melhor versão. Agosto será excelente para o crescimento econômico, comece agora com seus projetos. No camo amoroso, pode surgir uma paixão por alguém do passado.

Libra

É hora de tomar as rédeas do seu destino e construir a vida que você sempre desejou, a ambição te chama. Suas habilidades de comunicação estão no auge, esse curso de mídia social será seu trampolim para o sucesso.

Priorize sua saúde física e mental. O amor está ao virar da esquina. O universo conspira para ajudá-lo a encontrar um parceiro estável e duradour

Escorpião

Sua intuição e determinação serão suas melhores aliadas, gaste dinheiro em coisas que te fazem feliz. Renove seus conhecimentos e explore novos horizontes. A curiosidade é sua melhor amiga. Alguém de Peixes ou Câncer entrará em sua vida, trazendo paixão e estabilidade.

Como alerta, se você é mulher, preste atenção à sua saúde hormonal, principalmente se pretende ser mãe. Dedique tempo aos seus avós, principalmente aos que não estão bem, o seu amor os fortalecerá.

Com informações do site Publimetro