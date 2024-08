Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 22 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Você tomará uma decisão importante na esfera amorosa, ouvirá sua intuição e seguirá seu coração. Os solteiros encontrarão compatibilidade com Áries e Leão. Prepare-se para uma promoção e um aumento salarial, a neurolinguística o ajudará a atingir seus objetivos.

Foque no seu bem-estar nesta fase, principalmente por meio de atividade física. O Arcanjo Miguel irá protegê-lo das energias negativas, conectar-se com o divino através da meditação e da oração.

Capricórnio

Uma avaliação positiva no trabalho abrirá portas para novas oportunidades. Sua determinação e perseverança serão recompensadas. Áries e Virgem serão seus aliados no amor. Preste atenção à sua saúde visual.

Uma mensagem divina virá através de um sonho, crie um quadro de visão com imagens que representem seus desejos, o universo responde às suas vibrações. Harmonia e prosperidade virão com as cores azul e amarelo.

Aquário

É hora de parar de sonhar e começar a agir, seu potencial é infinito, o universo lhe dá a oportunidade de alcançar seus objetivos mais elevados. Cuide da sua saúde, principalmente dos rins e intestinos.

Uma dieta equilibrada e uma boa hidratação irão mantê-lo em forma e sem dores. Conecte-se com a natureza e viaje para novos lugares, a experiência irá enriquecê-lo.

Peixes

Prepare-se para uma jornada cheia de surpresas e crescimento pessoal. Tome decisões importantes e saia da sua zona de conforto, um novo começo te espera. O dinheiro fluirá para você facilmente, aproveite esta oportunidade para fazer investimentos ou compras importantes.

Você curará velhas feridas e se libertará de ressentimentos. O amor e a amizade estarão presentes em sua vida. Um aumento e uma nova oportunidade de emprego esperam por você.

