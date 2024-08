Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 22 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Silencie sua mente um momento para encontrar paz de espírito e avançar profissionalmente. Agosto é o melhor mês para conseguir um emprego, mantenha uma atitude positiva. Você tem um dom natural para liderança

Tenha cuidado com fofocas e amizades ruins, e ore ao seu anjo da guarda para afastar as más energias. O horóscopo destaca que você receberá um presente surpresa.

Touro

Você terá uma semana de muito trabalho e reuniões, agosto lhe trará mais responsabilidade e autoridade no seu trabalho, então fique atento. O horóscopo destaca possível dinheiro extra para pagamento de dívidas.

É um bom momento para você crescer em projetos, mas seja cauteloso. No campo amoroso, poderá ocorrer uma possível conversa com seu parceiro sobre como começar uma família. Um amor de Virgem ou Libra pode surgir se você for solteiro.

ANÚNCIO

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Gêmeos

Adote o lema “disposto a deixar ir”, isso o ajudará a resolver muitas coisas. Uma semana de energia positiva permitirá que você cresça profissionalmente e tenha oportunidades de emprego. Agosto será economicamente favorável.

No amor, você atrairá novos romances e compatibilidade com Aquário, Libra e Áries. O dia 21 de agosto será ideal para negociações.

Câncer

Faça um desejo, pois em breve ele se tornará realidade. Cuide das dores nos ossos e na coluna, possivelmente causadas por exercícios excessivos. No seu trabalho haverá reuniões de última hora e visitas de supervisores, tenha tudo em ordem.

No amor, você se entregará totalmente ao seu parceiro, que pode ser Escorpião ou Peixes. Tudo chegará no seu tempo. Evite excessos, a ansiedade pode ser causada por nervosismo, considere terapia psicológica.

Com informações do site Publimetro