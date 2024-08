O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Receptividade

É importante se abrir e deixar de se isolar. Não seja mais irredutível e aprenda a perdoar os outros e a si mesmo. Dessa forma, será possível recuperar muito carisma e confiança para viver o mundo com plenitude, atraindo o que merece e deseja.

Capricórnio – Carta do Criador

Possibilidades importantes se abrem quando a chama da sua essência criadora se acende novamente. Não tema mostrara a sua luz e se reconcilie com aquilo que tirava sua segurança par seguir em frente; o poder está nas suas mãos. Experimente viver o presente e construir o futuro.

Aquário – Carta do Entendimento

Reflita com calma e não se aprisione mais com as mágoas. É hora de absorver as aprendizagens necessárias para viver em paz e com maior sabedoria. Descobertas irão trazer aventuras e muita expansão.

Peixes – Carta das Projeções

Se agarrar ao passado é uma forma de criar ilusões do que nunca aconteceu de verdade. Nem todas as lembranças são reais e elas consomem muito do seu tempo no presente. Cure a mente e o coração para estar vivo agora e trilhando seu caminho com mais honestidade em suas experiencias.