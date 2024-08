Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (21)

Confira aqui as revelações do tarot, para está quarta-feira (21), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca: Em questões amorosas, se você estiver em um relacionamento, permanecerá da mesma forma, mas se estiver soltero, é uma boa opção encontrar um novo amor.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Tente ser positivo esta semana, pensando que vai conseguir coisas que você tanto sonha. A estabilidade amorosa que você procura virá muito em breve.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot de hoje destaca para o signo de Gêmeos que haverá muita estabilidade nesta fase. Como surpresa, se você for casado, uma gravidez pode estar no horizonte muito em breve.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você terá uma revelação muito positiva. O tarot também indica que esta será uma fase de mudanças no trabalho. Portanto, fique atento para não perder possíveis oportunidades.

