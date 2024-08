Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (21)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (21), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje faz um alerta e chama a atenção para um tema especial para o signo de Sagitário: você não precisa comprar amor ou amizade, então mantenha isso em mente. Uma recompensa também está a caminho para você esta semana.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot de hoje destaca que alguém da sua família recorrerá a você em busca de ajuda financeira. Lembre-se, você é o pilar.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O dinheiro continuará chegando, mas é importante que você invista em si mesmo. O tarot também revela que um novo amor deve aparecer muito em breve.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Tente continuar se exercitando para focar no seu bem-estar. A abundância está a caminho para você. O tarot também alerta para a necessidade de esquecer as pessoas tóxicas.

