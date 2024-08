Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (21)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (21), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Mudanças positivas virão, procure o que você precisa para melhorar, este é o momento. O tarot de hoje também destaca que você terá muita sorte em todos os sentidos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Limpe sua mente procurando atividades fora de casa. Chegou a hora de você mudar seu visual. Você é muito bom em fazer negócios, aproveite.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot de hoje faz um alerta e chama a atenção para um tema especial para o signo de Libra: tenha cuidado com ações judiciais e procure dar muita importância a elas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Muita abundância virá; aproveite para pagar dívidas. O tarot de hoje também destaca que novas ilusões podem surgir em questões de amor.

