5 perfumes nacionais masculinos lançados em 2024 e que se destacaram

Passado mais da metade do ano, já é possível apontar quais foram os perfumes que se destacaram até o momento. Claro que, se você é ligado no mundo da perfumaria, já deve ter escolhido quais foram seus preferidos, mas que tal ouvir a opinião de um especialista?

Segundo o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, os 5 perfumes nacionais a seguir estão entre os melhores masculinos lançados até o momento. Confira!

Coffee Addictive Man - O Boticário

As notas de topo dessa fragrância são Cardamomo, Noz-moscada e Bergamota. As notas de coração são Cashmeran, Lavanda e Alecrim e as notas de fundo são Âmbar, Café e Cedro.

Homem Nós - Natura

As notas presentes neste perfume lançado em 2024 são Pimenta Preta, Notas Amadeiradas, Cardamomo, Cumarina, Âmbar e Íris.

Arbo Puro - O Boticário

Melão, Pimenta Preta, Bergamota, Limão-Cravo, Toranja e Cardamomo são as notas de topo, acompanjas de notas de coração em Bambú, Chá Verde, Lavanda, Gerânio, Hortelã, Lírio-do-Vale e Violeta e finalizando com as notas de fundo em Cedro, Almíscar, Patchouli, Âmbar, Cashmeran e Cumarina.

Conexão de Humor - Natura

As notas de topo são Coco e Abacaxi. As notas de coração são especiarias e a nota de fundo é Priprioca.

214 African Sunrise - O Boticário

As notas de topo são Bergamota, Bagas de Zimbro ou Junípero e Elemi. As notas de coração são Alecrim, Murta, Gerânio e Sálvia e as notas de fundo são: Camurça, Patchouli e Sândalo.

