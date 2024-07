5 perfumes femininos ÚNCOS e que NÃO LEMBRAM nenhum outro

Glamour Secrets Black - O Boticário (2010)

Mesmo sendo um bom perfume, a fragrância deixa a desejar na performance, evaporando em poucas horas da pele. Além disso, é um perfume mais intimista, que não exala tanto. De qualquer forma, possui um aroma adocicado, floral e de frutas perfumes.

ANÚNCIO

As notas de topo são Peônia, Lírio, Laranja e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Framboesa, Ameixa, Tiaré e Trigo e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Beijo Que Fica - Quem Disse, Berenice? (2021)

Este é um perfume pouco falado e recomendado por especialistas em perfumes, o que traz mais uma vantagem para quem ama possuir fragrâncias diferenciadas e não tão famosas.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Pera, Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são Jasmim, Pêssego e Peônia e as notas de fundo são Notas Doces, Âmbar, Sândalo e Patchouli.

La Fleur - Mahogany (2016)

De acordo com a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, muitos amantes da perfume comentam que o aroma lembra o importado Trésor Midnight Rose, de Lancôme. Contudo, ela discorda. Mas ele não deixa de possuir um aroma diferenciado e agradável.

As notas de topo são Framboesa, Especiarias, Pera, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Rosa, Peônia, Magnólia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Cedro, Patchouli, Almíscar, Baunilha e Sândalo.

La Villette 470 - O.U.i (2021)

Um perfume que traz um estilo luxuoso, ideal para quem deseja se sentir com o aroma de princesa.

ANÚNCIO

As notas de topo são Bergamota, Framboesa e Mandarina. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Patchouli, Sândalo e Pralinê.

Désirée - Jequiti (2016)

As notas de topo são Violeta, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Macarrons, Framboesa, Flor de Cereja e Rosa e as notas de fundo são Patchouli, Caramelo e Âmbar.