Perfumes masculinos importados para usar e se sentir rico

Night Caviar - Paris Elysees (2021)

As notas de topo são: Absinto, Erva-Doce e Anis. A nota de coração é Lavanda. As notas de fundo são: Casca de Baunilha Negra e Almíscar.

Epic Adventure - Emper

As notas de topo são: Mandarina, Artemísia, Toranja e Limão. As notas de coração são: Manjericão, Lavanda, Patchouli e Cedro. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Couro e Âmbar.

Individuel Montblanc (2003)

As notas de topo são: Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro ou Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Patchouli, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Swiss Army Classic Sport - Victorinox Swiss Army (2014)

As notas de topo são: Maçã Verde, Yuzu e Coentro. As notas de coração são: Cedro, Alecrim e Lavanda. As notas de fundo são: Almíscar e Âmbar Branco.

Emblem - Montblanc (2014)

As notas de topo são: Sálvia Esclaréia, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são: Folha de Violeta e Canela. As notas de fundo são: Fava Tonka e Notas Amadeiradas.

Encre Noire Sport - Lalique (2013)

As notas de topo são: Toranja, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são: Cipreste, Notas Aquosas e Lavanda. As notas de fundo são: Vetiver de Bourbon, Vetiver do Haiti, Madeira de Cashmere e Almíscar.

Bvlgari Man In Black - Bvlgari (2014)

As notas de topo são: Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são: Couro, Íris e Tuberosa. As notas de fundo são: Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

