Perfumes masculinos: os 3 nacionais MAIS COMPLETÕES, VERSÁTEIS e ACESSÍVEIS

O sonho de todos os amantes da perfumaria é encontrar perfumes versáteis, com um aroma intenso e um bom preço, não é mesmo? E se existisse um perfume ‘completão’, que traz todas essas características em um único frasco?

Pois é exatamente esse tipo de fragrância que você confere a seguir. Segundo o youtuber Coloral, do canal ‘Homem Cheiroso’, os três perfumes citados são ideais para diversas ocasiões, além de trazer boa qualidade e um bom custo-benefício. Confira!

Absolu Premium - Azza Parfums

Lançamento da marca especializada em perfumes contratipos, Absolu Premium não seria diferente. A fragrância é inspirada em Creed Aventus Absolu, porém com um preço muito mais acessível.

Notas de Topo: Bergamota, Gengibre, Groselha Preta, Limão e Toranja. Notas de Corpo: Abacaxi, Canela, Cardamomo, Patchouli e Pimenta Rosa e Notas de Fundo: Almíscar, Ambroxan, Ládano, Madeira de Cashmere, Musgo de Carvalho e Vetiver do Haiti.

Homem Elo - Natura

Mais um perfume completo, que traz diversas notas distintas, mas que juntas trazem um aroma diferenciado e agradável para qualquer temperatura.

As notas de topo são Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Cardamomo, Bergamota, Folha de Cidra e Toranja. As notas de coração são Vetiver, Cipreste, Patchouli, Cedro, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Sândalo e as notas de fundo são Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Musgo, Pralinê e Almíscar.

Malbec Ultra Bleu - O Boticário

Fazendo parte da linha mais conhecida da marca, Ultra Bleu foge um pouco da proposta dos seus ‘irmãos’ e apresenta um aroma versátil, podendo ser utilizado como assinatura.

As notas de topo são Aquozone® e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Sálvia, Patchouli, Vinho Tinto e Hivernal® e as notas de fundo são: Sândalo, Almíscar, Carvalho e Âmbar.