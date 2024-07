Perfumes masculinos nacionais COM AROMAS ÚNICOS e totalmente exclusivos

Essencial Ato Natura (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Laranja, Pimenta Preta, Pataqueira, Notas Aquosas, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Osmanthus, Flor do Pau-Brasil, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

Craig Pocket Parfum (2021)

As notas de topo são: Pimenta, Abacaxi e Bergamota. As notas de coração são: Violeta, Couro e Sálvia. As notas de fundo são: Ambroxan, Vetiver e Patchouli.

Exclusive Quest Avon (2023)

As notas de topo são: Gengibre, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Café, Cardamomo e Noz-moscada. As notas de fundo são: Cedro, Vetiver e Ládano.

Malbec Ultra Bleu O Boticário (2022)

As notas de topo são: Aquozone® e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Sálvia, Patchouli, Vinho Tinto e Hivernal®. As notas de fundo são: Sândalo, Almíscar, Carvalho e Âmbar.

Rebel Biker’s Route 66 - Viking (2021)

As notas de topo são: Cravo-da-Índia, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Jasmim, Rosa e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Cedro, Sândalo e Patchouli.

Coffee Man Seduction Touch O Boticário (2023)

As notas de topo são: Pimenta e Pistache. As notas de coração são: Pimenta, Sálvia e Gengibre. As notas de fundo são: Âmbar e Baunilha

*Os acordes deste artigo foram retirados do site ‘Fragrantica’ e os perfumes listados foram indicados pelo canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’.

