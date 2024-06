Tutorial completo: o que fazer para um perfume durar mais na pele e quais são os tipos que mais fixam?

O sonho de todo amante da perfumaria seria encontrar um perfume perfeito com fixação eterna, que não saísse nem tomando banho, não é mesmo?

E por mais que existam fragrâncias que ficam na pele por um bom tempo, existem outras que evaporam rapidamente, não dando nem tempo de sair de casa, em alguns casos.

Mas o que fazer então se você possui um aroma maravilhoso, mas que você gostaria que durasse um pouco mais na sua pele?

Bom, a primeira dica e a mais óbvia possível é andar com o perfume junto com você, para espirrá-lo sempre que achar que ele evaporou.

Contudo, nem todas as pessoas querem sair com bolsa para levar um perfume, ou preferem manter o frasco em casa para não ter risco de quebrar.

Neste caso, algumas soluções como levar um frasco ‘caneta’ pode ser uma boa opção.

Como utilizar perfume de forma correta?

Outras dicas simples envolvem a aplicação do perfume na pele. O erro mais comum das pessoas é esfregar os pulsos ou atrás da orelha após espirrar a fragrância.

Isso não pode ser feito em hipótese alguma, pois o atrito na pele gera calor, fazendo com que os acordes evaporem com mais facilidade.

Ligado a isso está o fato de ser necessário esperar alguns minutos antes de passar um perfume após o o banho, pois a pele quente também faz o perfume ir embora rápido.

Pontos estratégicos como pulsos, colo, pescoço e até mesmo atrás do joelho pode projetar mais o aroma e dar a sensação de maior fixação.

Diferenças entre os perfumes

Muita gente não sabe, mas os perfumes são separados por tipos de concentração, que altera, na maioria das vezes, também seu preço.

Body splash são aqueles tipos de perfume mais baratos, mas que duram pouco tempo na pele. Outras concentrações baixas são as eau de fraiche e eau de cologne.

Já a concentração mais comum de ser encontrada é a eau de toilette (EDT), que também apresenta um bom custo-beneficio e podem variar a concentração entre 4% a 15%.

Enquanto isso, o eau de parfum (EDP) é mais concentrado e por sua vez com maior fixação, trazendo também um maior preço. EDPs possuem a concentração entre 10% a 20%.

Há também a concentração parfum, sendo a mais forte de todas. Fragrâncias deste tipo costumam ser mais caras.

O que fazer para o perfume fixar mais na pele?

Além de todas as dicas anteriores, existem algumas técnicas para que o cheiro grude por mais tempo na sua pele. A mais comum é utilizar um hidratante com o mesmo cheiro ou com notas próximas antes de aplicar o perfume.

Há ainda quem utilize óleo corporal ou até mesmo vaselina nas áreas em que a fragrância será aplicada. Ou seja: pele seca ou não hidratada não combina com uma alta fixação do perfume.