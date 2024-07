Se passar o tempo resolvendo charadas consegue acalmar seus nervos, saiba que os benefícios não param por aí! Quando você investe seu tempo em desafios de percepção, suas habilidades de busca ficam cada vez mais apuradas.

ANÚNCIO

Isso acontece em consequência da praticidade de tais atividades, especialmente quando o desafio conta com uma proporção maior. Neste artigo, o seu gigante será o tempo limite!

Somente os ágeis são capazes de concluir o desafio dentro do prazo estipulado. Compartilhar com amigos e parentes também é uma ótima alternativa, a fim de medir as habilidades alheias.

Caso queira testar sua capacidade de percepção e seu desempenho na atividade, tente localizar a palavra “honestidade” no jogo de palavras. Confira:

Deposite sua habilidade para achar ‘HONESTIDADE’ neste caça-palavras em 12 segundos (Metro World News)

A vivacidade vai te tornar ainda mais habilidoso, especialmente em tarefas desse tipo. Lembre-se de que é necessário completá-la em apenas 12 segundos. Se você se considera especialista em desafios como esse, siga treinando conosco.

Caso tenha conseguido vencer a charada no tempo estabelecido sem olhar a resposta, parabéns! Caso contrário, não se preocupe. O desafio realmente estava complicado… Abaixo você encontra a solução do jogo de palavras.

Confira o resultado:

ANÚNCIO

Deposite sua habilidade para achar ‘HONESTIDADE’ neste caça-palavras em 12 segundos (Metro World News)

Nota-se claramente que a solução está disposta de trás para frente na ilustração, o que resulta em um desafio mais elevado e requer maior atenção aos detalhes.

Teste: você consegue achar ‘LINEAR’ neste caça-palavras em apenas 12 segundos?

Realize mais um exercício de percepção conosco: Para continuar aprimorando sua habilidade de percepção, busque a palavra “linear” na imagem abaixo! Embora o elemento em destaque não seja altamente complexo, o desafio pode ser mais desafiador do que inicialmente pensado. Portanto, proceda com cuidado e verifique se identificou a resposta correta.

Teste: você consegue achar ‘LINEAR’ neste caça-palavras em apenas 12 segundos? (Metro World News)

Se você teve dificuldades para decifrar o enigma, não se preocupe. Acesse este link e descubra a solução imediatamente. Lembre-se: as aparências enganam, então evite subestimar o teste e verifique sem demora.

Outros desafios

Notou que testes como estes não são tão simples quanto parecem? O Metro World News Brasil elaborou uma série de desafios para você tentar solucionar. Avalie se tem um olhar perspicaz e explore nossa seção de desafios. Abaixo, você pode se deparar com alguns deles:

Veja mais: Olhar apurado: em 20 segundos, encontre “TROPA” e “GRUPO” neste caça-palavras

Veja mais: Será que você consegue apontar ‘PRODUÇÃO’ e ‘EXECUÇÃO’ neste caça-palavras em 22 segundos?