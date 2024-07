A fim de trabalhar em suas habilidades de percepção, os testes perceptivos são opções ideais e contam com um dinamismo ímpar. Por meio do desafio presente neste artigo, aperfeiçoe suas técnicas através da dinâmica e não se esqueça de resolver no tempo estipulado!

Concentre toda sua atenção no caça-palavras e não deixe sua atenção dispersar. Apenas aqueles com perspicácia podem concluir o desafio sem ultrapassar o tempo.

Consegue encontrar as palavras “produção” e “execução” no caça-palavras em apenas 22 segundos? Veja atentamente no quadro abaixo:

Será que você consegue apontar ‘PRODUÇÃO’ e ‘EXECUÇÃO’ neste caça-palavras em 22 segundos? (Metro World News)

Além disso, essa atividade pode ser uma forma de desfrutar de momentos de lazer conjunto. Desafie aqueles ao seu redor e mostre sua habilidade e rapidez visual. Lembre-se do prazo de 22 segundos. Se acha que é um mestre em desafios como este, continue praticando conosco.

Caso tenha concluído o caça-palavras sem verificar as respostas, saiba que fez um trabalho fantástico! Caso contrário, não há motivo para preocupação. Este teste realmente não é fácil. A resposta do desafio está abaixo:

Confira a resposta:

Você observou como as respostas estão dispostas em diferentes disposições na figura? Assim, não apenas o grau de dificuldade aumenta, mas também a habilidade de percepção.

Teste: você consegue achar ‘LINEAR’ neste caça-palavras em apenas 12 segundos?

Realize mais um exercício de percepção conosco: Para continuar aprimorando sua habilidade de percepção, busque a palavra “linear” na imagem abaixo! Embora o elemento em destaque não seja altamente complexo, o desafio pode ser mais desafiador do que inicialmente pensado. Portanto, proceda com cuidado e verifique se identificou a resposta correta.

Teste: você consegue achar ‘LINEAR’ neste caça-palavras em apenas 12 segundos? (Metro World News)

Se você teve dificuldades para decifrar o enigma, não se preocupe. Acesse este link e descubra a solução imediatamente. Lembre-se: as aparências enganam, então evite subestimar o teste e verifique sem demora.

Outros desafios

Notou que testes como estes não são tão simples quanto parecem? O Metro World News Brasil elaborou uma série de desafios para você tentar solucionar. Avalie se tem um olhar perspicaz e explore nossa seção de desafios. Abaixo, você pode se deparar com alguns deles:

