5 perfume femininos DIGNOS DA REALEZA

Você se sente uma princesa ou uma rainha e quer um perfume que expresse todo o seu poder? Dê uma olhada na lista a seguir.

ANÚNCIO

De acordo com a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, as 5 fragrâncias a seguir são elegantes e dignas de realeza. Entre perfumes nacionais, inspirados e um importado, estes aromas devem ser escolhidos para momentos especiais, como festas, pois expressam todo o brilho de alguém que reina! Confira.

Spot for Her - Hinode (2020)

As notas de topo são Framboesa, Cereja Amarga e Ameixa. As notas de coração são Sândalo, Violeta e Patchouli e as notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Notas Balsâmicas.

Recomendado:

Ilía Ser - Natura (2021)

As notas de topo são Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Âmbar, Benjoim, Cumarina, Heliotrópio, Almíscar, Madeira Guaiac e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos: os 8 mais ARRASADORES e que chamam MUITO A ATENÇÃO mesmo sendo baratos

Scandal Le Parfum - Jean Paul Gaultier (2022)

De composição simples, mas poderosa, esse perfume importado traz Jasmim no topo, Caramelo e Sal no coração e fundo de Baunilha.

Glam - Mahogany (2019)

As notas de topo são: Pera, Pimenta Rosa, Toranja e Frésia. As notas de coração são: Jasmim, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Rosa Turca e Noz-moscada. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar Branco, Almíscar, Avelã, Sândalo, Flor de Íris e Cedro.

Ayla - Pedra Lab

Inspirado em Valaya de Parfums de Marly, as notas de topo são Aldeídos, Pêssego Branco, Bergamota e Mandarina. Já as notas de coração trazem Flor de Laranjeira, Petalia, Lírio-do-Vale, Vetiver e Uva, finalizando com notas de fundo de Almíscar, Ambroxan, Akigalawood e Baunilha.

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos nacionais: fique com ‘cheiro de rica’ utilizando estas 5 fragrâncias totalmente modernas

⋅ Curte perfumes árabes? Veja os 6 melhores do momento

⋅ 4 perfumes nacionais baratos e DELICIOSOS