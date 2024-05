Perfumes femininos: os 8 mais ARRASADORES e que chamam MUITO A ATENÇÃO mesmo sendo baratos

Una Artisan - Natura

Lançado em 2017, este perfume é elegante e sofisticado, possui um fundo amadeirado e com saída frutada. Além disso, possui um estilo sensual. As notas de topo são: Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Bergamota, Pimenta Rosa e Tagetes. As notas de coração são: Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Baunilha, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere.

Elysée - O Boticário

Perfume clássico de O Boticário’, se tornou sinônimo de elegância entre as fragrâncias nacionais. Lançado em 2015, as notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Gelado de Fruta. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Meu Primeiro Humor - Natura

Com uma proposta mais jovial, surgiu em 2006 como Humor e foi rebatizado para Meu Primeiro Humor. Possui um aroma mais adocicado e licoroso, por isso é ideal para adolescentes e jovens. Pera, Cítricos e Cassis são as notas de topo. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim e Castanha-do-Pará e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar e Âmbar.

Capricho Sweet - O Boticário

Assim como o anterior, um perfume mais ‘menininha’, mas sem deixar de chamar a atenção. As notas de topo são: Framboesa, Amoreira, Cítricos, Maçã e Limão. As notas de coração são: Notas Florais, Rosa, Frésia e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar e Cedro.

