4 perfumes nacionais baratos e DELICIOSOS

Afim de adquirir um perfume fora do comum e com bom custo-benefício? Então veja a lista a seguir. Segundo o youtuber Junior Barreiros, estas são as fragrâncias mais deliciosas do momento e chamam a atenção do público feminino e masculino.

Effie Rosé - Thera Cosméticos

Em sua pirâmide olfativa possui: Notas de Topo: Toranja, Folhas Verdes. Notas de Coração: Floral, Lírio do Vale, Rosa, Jasmim, Gardênia, Violeta e notas de Fundo: Fruta, Baunilha, Caramelo, Madeira, Cedro, Patchouli, Almíscar, Âmbar

Italian Soul - Nuancielo

No topo possui notas de Limão de Amalfi, Tangerina, Bergamota e Petitgrain. Já no corpo possui Hortelã, Lírio-do-Vale e Rosa e no fundo Almíscar, Cedro da Virgínia, Âmbar e Patchouli.

Always on The Way - In The Box

Notas de Saída: Flor de Laranjeira e Bergamota. Notas de Corpo: Tuberosa e Jasmim Indiano e notas de Fundo: Baunilha de Madagascar, Musk Branco e Cedro da Virgínia. Seu aroma se parece com My Way Intense Giorgio Armani, L’Interdit Eau de Parfum Givenchy e Prada Paradoxe.

Empire Icon - Hinode

No topo traz notas de Grapefruit, Black Pepper, Elemi, Canela. Seguidas por um corpo em Gengibre, Noz Moscada, Flor de Laranjeira, Lavanda e fundo de Labdanum, Cedro, Clearwood, Guaiacwood.

