10 perfumes baratos que duram o dia todo e que cheiram parecido com fragrâncias de designer

Todas as mulheres adoram um perfume exclusivo ou de designer, mas os preços são muito altos.

ANÚNCIO

No entanto, você pode cheirar bem e gastar pouco, graças aos chamados ‘réplicas’ ou opções de fragrâncias que cheiram semelhantes a outras, mas a um valor menor.

De acordo com a revista Glamour, embora não sejam exatamente iguais em termos de aroma e duração, existem muitos perfumes baratos que se assemelham muito a outros mais caros, por isso, se você não tem dinheiro suficiente, eles são uma boa opção e aqui nós os mostramos:

‘Red Vanilla’, da Zara / La Vie Est Belle, da Lancôme

De acordo com a revista Glamour, o aroma de Red Vanilla é muito parecido com ‘La Vie Est Belle’, da Lancôme, especialmente nas notas de íris e doce. No entanto, o da Zara é um pouco mais baunilhado.

Ilia de Natura / For Her de Dolce & Gabbana

Tanto o da Natura como o da D&G são perfumes doces, mas não enjoativos. Eles são bastante parecidos e têm uma duração similar.

Incandessence Lotus da Avon / Chanel Chance Eau Tendre da Chanel

Esta fragrância da Avon é muito similar ao Chanel Chance Eau Tendre. Ambos são perfumes florais sutis, com toques frutados. Ambos têm boa fixação.

AppleJuice da Zara / Chanel Chance Eau Fraiche da Chanel

E se o seu favorito da linha Chance da Chanel é o Eau Fraiche, é provável que você goste do perfume AppleJuice da Zara, que também é uma fragrância floral frutada muito suave e veranil. Ao contrário do Chance Eau Fraiche, ele tem notas mais intensas de maçã verde.

Gardenia da Zara / Black Opium YSL

Um perfume que evoca o famoso Black Opium de Yves Saint Laurent (YSL) é o Gardenia da Zara, graças ao fato de que a pirâmide olfativa de ambos possui café, baunilha e flores brancas. Nesse sentido, indicam que os perfumes com cheiro de café sugerem elegância, força e sensualidade.

Nude Bouquet da Zara / Miss Dior da Dior

Ambas fragrâncias têm notas de cereja, flor de lótus, jasmim, madressilva, peônia e baunilha. São perfumes frescos muito similares. Ambos têm um aroma leve com boa fixação e podem ser classificados como verão ou primavera.

Eve Truth Avon / Daisy Marc Jacobs

O perfume Eve Truth da Avon fez notícia em 2019 por sua semelhança com o Daisy de Marc Jacobs e por ser vendido a cada 20 segundos. Ambos têm notas de “peônia suave e madeira de cedro doce” e também há um pouco de âmbar e gardênia.

Twilight Mauve da Zara / Be Delicious DKNY

A fragrância Twilight Mauve da Zara é bastante semelhante ao clássico perfume em forma de maçã da DKNY. Ambos evocam um aroma floral frutado, onde predomina o cheiro de maçã.

Tuberose da Zara / J’Adore da Dior

Trata-se de dois perfumes florais muito semelhantes, mas com preços diferentes. São fragrâncias femininas florais e bastante elegantes.

Orchid Pink de Zara / Victoria’s Secret Bombshell

E se você está procurando um perfume semelhante ao Sexy Bombshell da Victoria’s Secret, tem o Orchid, da Zara. Ambos têm um cheiro de orquídea e baunilha, sendo muito femininos e sensuais.

Existem várias opções de perfumes baratos que são muito similares a fragrâncias de designer. Embora não sejam exatamente iguais, esses perfumes mais acessíveis possuem aromas parecidos e boa duração. Alguns exemplos incluem Red Vanilla da Zara (similar a La Vie Est Belle da Lancôme), Ilia da Natura (similar a For Her da Dolce & Gabbana), Incandessence Lotus da Avon (similar a Chanel Chance Eau Tendre) e Gardenia da Zara (similar a Black Opium da YSL). Essas opções mais em conta permitem que as mulheres possam ter um perfume exclusivo sem gastar muito.