Perfumes femininos nacionais: fique com ‘cheiro de rica’ utilizando estas 5 fragrâncias totalmente modernas

Se você está cansada dos mesmos perfumes e deseja adquirir uma fragrância contemporânea, mas que traz o aroma de riqueza, preste bem atenção na lista a seguir.

Selecionador pelo youtuber ‘Taiguara Almeida’, estes 5 perfumes nacionais ‘fora do radar’ apresentam um aroma fino e elegante, além de um bom custo-benefício.

Confira a seguir perfumes nacionais com cheiro de ‘podre’ de rica edição 2024.

Ilía Completa - Natura (2023)

As notas de topo são: Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Peônia, Rosa, Flor de Laranjeira e Paramela. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Patchouli, Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Flor de Cerejeira - Mahogany (2024)

As notas de topo são: Pétalas de Rosa, Limão Siciliano e Acorde Verde. As notas de coração são: Flor de Cereja, Pêssego, Violeta e Cravo. As notas de fundo são: Framboesa, Cedro da Virgínia, Âmbar e Almíscar Branco.

Sublime - Avatim (2022)

As notas de topo são: Ameixa, Lichia e Framboesa. As notas de coração são: Rosa Turca, Rosa Búlgara, Peônia e Baunilha. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Odor de Rosas - Phebo (2020)

As notas de topo são: Gerânio, Alecrim, Lavanda e Bergamota. As notas de coração são: Folhas de cravo, Rosa, Junípero ou zimbro e Tomilho. As notas de fundo são: Couro, Pinheiro, Sândalo, Patchouli e Cedro.

Fleur de Vie - L’acqua di Fiori (2018)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Mandarina, Damasco, Bergamota, Notas Aquosas, Laranja, Pimenta, Lichia e Maçã. As notas de coração são: Magnólia, Violeta, Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa e Frésia.

